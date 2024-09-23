Kayserispor'da 6 eksik var

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Göztepe'nin konuğu olacak Kayserispor'da önemli eksikler var. Geride kalan 5 haftada henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılarda 6 eksik bulunuyor. Eşinin rahatsızlığından dolayı izinli olan Carlos Mane, kırmızı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı, henüz form tutamayan Majid Hosseini, sakatlığı bulunan kaleci Bilal Bayazit, Arif Kocaman ve Julian Jeanvier İzmir'deki maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılıların ligin 6. haftasının kapanış maçında Göztepe karşısına Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Eray Özbek ve Nazon on biri ile sahaya çıkması bekleniyor.