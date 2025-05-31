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Spor

Kayserispor'da 7 eksik var

Kayserispor, sezonu Karadeniz deplasmanında noktalayacak. Sarı Kırmızılılar, son hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Kayserispor'da 7 eksik var
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu nihayetleniyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayserispor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkacak. Samsunspor'un konuğu olacak Kayserispor, bugün deplasmana giderek kampa giriyor.

Sezonu puan veya puanlar alarak noktalamak arzusunda olan Kayserispor'da önemli eksikler var. Yarın oynanacak maçta kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Stephane Bahoken görev alamayacak.

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