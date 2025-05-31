Kayserispor'da 7 eksik var

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu nihayetleniyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayserispor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkacak. Samsunspor'un konuğu olacak Kayserispor, bugün deplasmana giderek kampa giriyor.

Sezonu puan veya puanlar alarak noktalamak arzusunda olan Kayserispor'da önemli eksikler var. Yarın oynanacak maçta kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Stephane Bahoken görev alamayacak.