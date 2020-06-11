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Spor

Kayserispor'da 7 futbolcu kadroda yer almayacak

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve 21 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul'a gidecek.

IHA11 Haziran 2020 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:18
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Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul’a giderek kampa girecek. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir oynanmayan Süper Lig’de 22 puanla 18. sırada bulunan Kayserispor, İstanbul deplasmanına, 21 kişilik futbolcu kadrosu ile gidecek. Bugün saat 15.00’te özel uçakla İstanbul’a gidecek sarı - kırmızılı takım kafilesinde yurt dışında bulunan Miguel Lopes, sarı kart cezalısı Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo, henüz sakatlığından tamamen kurtulamayan Alpay Çelebi ile Nurettin Korkmaz, kaleci Hakan Arıkan ve idmanlara çıkmayan Aymen Abdennour maç kadrosunda yer almayacak.

Hes Kablo Kayserispor, TFF’nin Covid-19 virüs salgınından ötürü aldığı tedbirler çerçevesinde kafileye 5 yöneticinin yanı sıra 2 masör, 1 medya sorumlusu ve 2 de malzemeci dahil edebilecek.

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