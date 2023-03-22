Kayserispor'da 7 futbolcu milli takımlara gitti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kadrosunda bulunan 7 futbolcu, çeşitli kategorilerde milli takım kadrosuna katıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da 7 futbolcu milli takımlara davet edildi ve kampa katıldı. Muhammet Eren Arıkan ile Baran Ali Gezek U18 milli takım kampına katılırken, Talha Sarıarslan U19 milli takım, Arif Kocaman ise U21 Milli takıma katıldı. Olivier Kemen ülkesi Kamerun'un milli takım kampına katılırken, Ali Karimi ile Majid Hosseini ise İran milli takım kampına katıldı.

7 futbolcu gelecek hafta içerisinde Kayseri'ye gelerek, sarı kırmızılı takıma katılacak ve Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.