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Spor

Kayserispor'da Adana Demirspor mesaisi

Yukatel Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Kayserispor'da Adana Demirspor mesaisi
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Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kayserispor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda keyifler ve moraller üst seviyede. Ligde son oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçı saat 17.00'de başlayacak.

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