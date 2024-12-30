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Spor

Kayserispor'da ayrılık rüzgarı! 3 yönetici istifa etti

Kayserispor'da başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından 3 yönetici daha istifa kararı aldı. Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de görevinden istifa etti.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Kayserispor'da ayrılık rüzgarı! 3 yönetici istifa etti
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Süper Lig'de ekiplerinden Kayserispor'da Galatasaray maçı sonrasında istifasını açıklayan Başkan Ali Çamlı'nın ardından yeni istifalar gelmeye başladı. Kayserispor'daki yöneticilik serüvenine Ali Çamlı ile başlayan isimlerden Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de istifa kararı aldı. Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından istifa kararını duyurdu.

Ali Hızar'ın istifasını açıklamasının ardından da Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de yönetim kurulundan ayrılma fikrinde birleşti.

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