İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Bilal Bayazit ile yeni sözleşme imzalandı
Spor

Kayserispor'da Bilal Bayazit ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 23 yaşındaki kalecisi Bilal Bayazit'in sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

IHA5 Şubat 2023 Pazar 00:06 - Güncelleme:
Kayserispor'da Bilal Bayazit ile yeni sözleşme imzalandı
ABONE OL

Kayserispor Kulübü, kaleci Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, genç file bekçisi Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında Bilal Bayazit ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptıklarını söyledi. Anlaşmaya göre; Bilal Bayezit'in sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonunda bitecek.

Bilal Bayazit, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi. Kalesinde 26 gole engel olamayan 23 yaşındaki file bekçisi 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Samet Koç, milli futbolcuları Onur Bulut ile henüz sözleşme yenilemediklerini ancak pazartesi günü somut gelişmeler olacağını dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.