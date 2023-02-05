Kayserispor'da Bilal Bayazit ile yeni sözleşme imzalandı

Kayserispor Kulübü, kaleci Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, genç file bekçisi Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında Bilal Bayazit ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptıklarını söyledi. Anlaşmaya göre; Bilal Bayezit'in sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonunda bitecek.

Bilal Bayazit, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi. Kalesinde 26 gole engel olamayan 23 yaşındaki file bekçisi 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Samet Koç, milli futbolcuları Onur Bulut ile henüz sözleşme yenilemediklerini ancak pazartesi günü somut gelişmeler olacağını dile getirdi.