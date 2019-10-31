Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni teknik direktör Bülent Uygun oldu. Önceki Kayseri'ye gelen Uygun, yöneticilerle bir araya gelerek anlaşmayı sağladı.
Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE MAÇIYLA BAŞLAYACAK
Bülent Uygun, yeni takımı Kayserispor ile ilk maçına hafta sonu Fenerbahçe karşısında çıkacak.
Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.
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