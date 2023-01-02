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Spor

Kayserispor'da Çağdaş Atan ile yeni sözleşme imzalanacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Kayserispor'da Çağdaş Atan ile yeni sözleşme imzalanacak
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Kayserispor yönetimi, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yarın imzalar atılacak.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız." dedi.

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