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Spor

Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışmasıyla süren antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan, Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının biletleri de satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mondihome Kayserispor'umuzun Süper Lig 2023-2024 Sezonu 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Rizespor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 02.10.2023 tarihinde oynadığımız Rams Başakşehir FK karşılaşmasında Kuzey Alt C-D-E ve Doğu Alt C-D-E blokta yer alan taraftarlarımızın Çaykur Rizespor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır" denildi.

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