İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 eksik
Spor

Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Kayserispor'da zorlu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 eksik
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 4 önemli eksik var. Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve kaleci Bilal Bayezit ile Miguel Cardoso, Pazar günü sarı kırmızılı formayı giyemeyecek. Sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Majid Hosseini, sakatlığı bulunan Julian Jeanvier, Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Bilal Bayezit ile sarı kart cezalısı olan Miguel Cardoso, Rizespor'a karşı görev alamayacak.

Öte yandan kart cezası sona eren Joseph Attamah ile izni sona erip takıma katılan Carlos Mane ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Kaleci Bilal'in yerine ise Onurcan Piri sahada olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.