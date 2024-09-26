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Spor

Kayserispor'da eksikler tamamlanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da sakat oyuncuların sağlık durumu moral oldu. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın da cezası sona erdi.

IHA26 Eylül 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Kayserispor'da eksikler tamamlanıyor
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da moralleri yükselten gelişmeler oluyor.

Sakatlıklarından dolayı Göztepe maçında forma giyemeyen oyuncular, takıma katılmaya başladı. Ligin 7. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da Julian Jeanvier, Bilal Bayazit, Arif Kocaman ve Ali Karimi ile kırmızı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı takıma katıldı.

Sakatlığı geçen 4 futbolcu ve kaptan Gökhan Sazdağı, 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında oynayabilecek duruma geldiler. Öte yandan Antony Uzodimma ile Majid Hosseini ise takımdaki yerlerini yine alamayacak.

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