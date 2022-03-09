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Spor

Kayserispor'da Emrah Başsan ve Majid Hosseini sevinci

Kayserispor'da sakat futbolcular Emrah Başsan ve Majid Hosseini çalışmalara başladı.

IHA9 Mart 2022 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:32
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Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Emrah Başsan ile Hosseini de çalışmalara başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Emrah Başsan takıma katılırken Majid Hosseini de düz koşulara başladı. Mame Thiam ve Mensah'ın sakatlığı devam ederken Emrah'ın Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman antrenmanlarda, topun kendilerinde kalması adına oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.

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