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Spor

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA25 Mart 2022 Cuma 22:12 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 22:12
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde çıktığı son 4 maçı kaybeden Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Ligin 31'inci hafta maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Milli takım kampında olan Mame Thiam, Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir antrenmanda yer almadı. (DHA)

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