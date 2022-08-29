Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Sezonun 4'üncü haftasında dün sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmıştı. İç sahada 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar ara vermeden sezonun 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Giresunspor maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.