IHA 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:09

1.Transfer Tescil döneminin sona ermesiyle birlikte Hes Kablo Kayserispor’da hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 27 futbolcunun forma numaralarını kamuoyu ile paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada kaleci Silviu Lung 33 numaralı formayı, kaptan Hasan Hüseyin 8 numarayı formayı, Pedro Henrique 10 numaralı formayı, son transfer Denis Alibec ise 77 sırt numaralı formayı giyecek.

Sarı Kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları şöyle:

1- İsmail Çipe

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Oğuzhan Çapar

6- Manuel Fernandes

7- Harrison Manzala

8- Hasan Hüseyin Acar

9- Wilfried Kanga

10- Pedro Henrique

11- Muğdat Çelik

12- Abdülkadir Taşdan

13- Miguel Lopes

14- Emre Demir

16- Doğan Almemdar

17- Nurettin Korkmaz

18- Zoran Kvrzic

19- Ömer Uzun

21- Aziz Behich

22- Cristian Sapunaru

23- İlhan Parlak

25- Aaron Lennon

26- İlhan Depe

32- Yasir Subaşı

33- Silviu Lung

77- Denis Alibec

88- Gustavo Campanharo

89- Yaw Ackah