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Spor

Kayserispor'da Galatasaray mesaisi başladı

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA11 Nisan 2023 Salı 21:41 - Güncelleme:
Kayserispor'da Galatasaray mesaisi başladı
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 27 maça çıkan Kayserispor, bunlardan 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 44 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

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