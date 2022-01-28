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Spor

Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 20:25 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:25
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, lige verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü sahasında Hatayspor'u konuk edecek sarı kırmızılılar, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışıyor. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah'ın katılmadığı çalışmalar Pazar gününe kadar sürecek.

Kayserispor, Pazartesi günü sabah Antalya'dan ayrılıp Kayseri'ye gelerek antrenmanlarını sürdürecek.

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