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Spor

Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:07
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Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

Geride kalan 23. hafta sonunda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 31 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor maçı saat 20.00'da başlayacak ve karşılaşma da Kadir Sağlam düdük çalacak.

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