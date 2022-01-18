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Spor

Kayserispor'da Hayrullah Erkip imzayı attı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hayrullah Erkip, 'İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde.' dedi.

DHA18 Ocak 2022 Salı 07:24 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 07:24
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Kayserispor alt yapısından yetişen Hayrullah Erkip, kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mutlu olduğunu belirten Erkip, "Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem ve Berna Gözbaşı başkanım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" ifadelerini kullandı.

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