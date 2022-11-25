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Spor

Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 10 gün izin yapan ve dün top başı yapan Kayserispor, hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

IHA25 Kasım 2022 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
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2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada 10 gün izin yapan ve dün akşam toplanan Yukatel Kayserispor, günü çift idman ile tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından dün Kayserispor Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını yapan sarı kırmızılılar bugünü ise çift antrenmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan Yukatel Kayserispor akşam ise sahada çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen antrenman renkli görüntülere sahne oldu.

Yukatel Kayserispor yarın yapacağı tek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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