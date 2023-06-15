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Spor

Kayserispor'da hedef transfer tahtasını açmak

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yeni sezon öncesi transfer tahtasının açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ve her şeyin olumlu gittiğini ifade etti.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Kayserispor'da hedef transfer tahtasını açmak
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sarı kırmızılı taraftarları memnun edecek açıklamalarda bulundu. "Tahtayı açmak ne ki, kırarız" açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken Samet Koç, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını da söyledi.

"KAYSERİSPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Bu tür açıklamaları taraftardan aldıkları cesaret ile yaptıklarını ifade eden Samet Koç, "Kayserispor ne yetimdir, ne de öksüzdür. Kayserispor sahipsiz değildir. Taraftarımız var, yöneticilerimiz var. Yeni sezona çok daha başka, çok daha güçlü bir Kayserispor ile gireceğiz" açıklamaları yaptı.

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