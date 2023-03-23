İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0676
  • EURO
    20,8395
  • ALTIN
    1212.13
  • BIST100
    5003.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'da iki imza birden

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Yaw Ackah ve Ethem Balcı'nın sözleşmeleri 3 yıl daha uzattı.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Kayserispor'da iki imza birden
ABONE OL

Kayserispor, kadrosunda bulunan 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi. Yaw Ackah ve Ethem Balcı'nın sözleşmeleri 3 yıl daha uzatıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, kadrosunda bulunan iki futbolcu ile sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılı kulüp, genç futbolcu Ethem Balcı ve yabancı oyunculardan Yaw Ackah ile 3'er yıllık sözleşme yaptı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada " Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı ve Yaw Ackah'ın sözleşmeleri 3'er yıllığına uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kayserispor dün de Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme yenilemiş, Yunan futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.