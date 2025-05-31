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Spor

Kayserispor'da Jakirovic ile yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılıyor.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Kayserispor'da Jakirovic ile yollar ayrılıyor
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Kayserispor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, yarın oynanacak olan Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Başarılı teknik adamın Kayserispor'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı'nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

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