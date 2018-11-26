Kayserispor'da Kana Bıyık geri döndü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da süresiz kadro dışı bırakılan Kana Bıyık'a af çıktı.

Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcu, teknik heyet ve yönetimden özür diledi. Kana Biyik, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlarda yer alacak.

İŞTE O AÇIKLAMA;

''Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve Teknik Heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda ,Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır.''

TARAFTAR GRUBUNDAN PAYLAŞIM

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Kana Biyik'in kadro dışı bırakılmasının ardından bir açıklama yaptı. Paylaşımda "Kana Biyik'ın kadro dışı bırakılmasını destekliyor ve teknik heyeti bu tavrından dolayı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.