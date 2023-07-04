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Spor

Kayserispor'da kombine fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, gelecek sezonda geçerli olacak kombine fiyatlarını duyurdu.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 15:58 - Güncelleme:
Kayserispor'da kombine fiyatları belli oldu
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Kayserispor, Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.

Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışının başlayacağını duyurdu. 5-10 Temmuz arası geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlara öncelik satış yapılacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kayserispor'umuzun Süper Lig 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine satışları 10 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:

Güney Alt (Tüm Bloklar): 1.400 TL

Doğu Üst (Tüm Bloklar): 2.000 TL

Doğu Alt (A-B-F-G): 2.500 TL

Doğu Alt (C-E): 3.000 TL

Doğu Alt (D): 3.500 TL

Batı Alt (B-F): 3.500 TL

Batı Alt (C): 4.000 TL

Batı Alt (D): 5.000 TL

Batı Balkon (B-F) 5.000 TL

Batı Balkon (C-E): 6.000 TL

Batı Balkon (D): 8.000 TL

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