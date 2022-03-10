İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,836
  • EURO
    16,4175
  • ALTIN
    950.938
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor
Spor

Kayserispor'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA10 Mart 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 18:11
ABONE OL

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.