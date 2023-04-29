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Spor

Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor
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Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesinden dolayı haftayı hükmen galip olarak geçiren Kayserispor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışmasıyla sürdü.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 30 maça çıkan Kayserispor, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada yer aldı.

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