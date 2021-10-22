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Spor

Kayserispor'da Konyaspor mesaisi

Süper Ligin 10'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 13:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 13:54
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Hafta boyunca Konyaspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kafilenin öğleden sonra karayolu ile Konya'ya hareket etmesi bekleniyor. Ligde geride kelen 9 haftada 14 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alan Konyaspor ile 9 maçta 11 puan toplayarak 11 sırada yer alan Kayserispor, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele edecek.

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