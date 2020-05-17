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Spor

Kayserispor'da koronavirüs testi sonuçları açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

IHA17 Mayıs 2020 Pazar 16:56 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 16:56
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Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz’ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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