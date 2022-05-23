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Spor

Kayserispor'da kupa finali hazırlıkları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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