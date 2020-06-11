IHA 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33

Hes Kablo Kayserispor’da Levent Gülen ile yollar ayırdı.

Bu sezon sadece 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yapan Levent Gülen ile kontrat yenilenmedi. 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Levent Gülen ile karşılıklı mutabakata varılarak sezonun tamamlanması beklemedi.

Son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalan defans futbolcusu Levent Gülen’in Kayseri macerası noktalanmış oldu.