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Spor

Kayserispor'da Levent Gülen ile yollar ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcu ile daha yollar ayrıldı. Uzun süredir takımda yer alamayan gurbetçi futbolcu Levent Gülen ile yola devam etmeme kararı alındı

IHA11 Haziran 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33
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Hes Kablo Kayserispor’da Levent Gülen ile yollar ayırdı.

Bu sezon sadece 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yapan Levent Gülen ile kontrat yenilenmedi. 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Levent Gülen ile karşılıklı mutabakata varılarak sezonun tamamlanması beklemedi.

Son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalan defans futbolcusu Levent Gülen’in Kayseri macerası noktalanmış oldu.

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