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Spor

Kayserispor'da Manuel Fernandes ve Aziz Behich takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Manuel Fernandes ile Aziz Behich takıma katıldı.

IHA08 Ekim 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:57
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Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da izinler sona erdi ve idmanlar başladı. Haftanın ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda son transferler Manuel Fernandes ile Aziz Behich de idmana çıktı. Takım arkadaşlarının ilginç hoşgeldin tebriklerini kabul eden iki futbolcu, sonrasında çalışmalara katıldı.

Sarı kırmızılı takımın son transferi Denis Alibec ise, Romanya Milli takımının maçlarından sonra Kayseri’ye gelerek çalışmalara katılacak.

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