Kayserispor'da Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi

Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi. Yıldız orta sahanın yeni durağı merak konusu...
Hatırlanacağı üzere Fernandes 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.