  Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi sona erdi
Spor

Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. İşte detaylar...

7 Ekim 2025 Salı 11:51
Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

8 HAFTADA 6. TEKNİK DİREKTÖR

Bu ayrılık sonrası Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 kulüp teknik adam değişikliğine gitmiş oldu.

Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep ve Eyüp, teknik adamlarla yollarını ayırma kararı almıştı.

