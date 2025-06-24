İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6172
  • EURO
    46,0505
  • ALTIN
    4229.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Markus Gisdol'un yardımcıları belli oldu
Spor

Kayserispor'da Markus Gisdol'un yardımcıları belli oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol; yeni sezonda sarı kırmızılı takımda 2'si yabancı olmak üzere 8 yardımcı ile çalışacak.

IHA24 Haziran 2025 Salı 09:45 - Güncelleme:
Kayserispor'da Markus Gisdol'un yardımcıları belli oldu
ABONE OL

Teknik Direktör Markus Gisdol, yeni sezonda 8 yardımcı antrenör ile Kayserispor'u başarıya taşımaya çalışacak. Sarı kırmızılı takım ile 2 yıllık sözleşme yapan Alman teknik direktör 2'si yabancı olmak üzere 8 yardımcı ile başarı için çaba sarf edecek. Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol'e yeni sezonda Guido Kandziora, Mustafa Ünal, Jakob Braun, Bora Sevim, Hamit Sayıcı, Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve Kemal Dulda yardımcılık yapacak.

Kayserispor'da yardımcı antrenörlerin görevleri şu şekilde;

Guido Kandziora - Yardımcı Antrenör

Mustafa Ünal - Yardımcı Antrenör

Jakob Braun - Analist Sorumlusu

Bora Sevim - Kaleci Antrenörü ve Sorumlusu

Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü

Murat Yüksel - Atletik Performans Sorumlusu

Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü

Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör & Oyuncu ve Maç İzleme

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.