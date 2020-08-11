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Spor

Kayserispor'da Mustafa Tokgöz istifa etti

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 14:02 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:04
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Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yönetim kurulu üyeliğinden ve görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli görevlerde bulunduğu Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ve üstlendiği görevlerinden "Büyük üzüntü duyarak" istifa ettiğini belirtti.

14 ay boyunca Kayserispor için elinden geleni yaptığını aktaran Tokgöz, "Her duyguyu zirvede yaşadığım, çok güzel hatıralar biriktirdiğim bu zamanları bir ömür boyunca kalbimde taşıyacağımı belirtmek isterim. Görev aldığım süre boyunca tanıştığım onca güzel insana, gerek keyifli gerek geçirdiğimiz stresli zamanlarda bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Tüm kulüp çalışanlarımız başta olmak üzere, teknik heyetimize, yönetim kurulu üyelerimize, Başkanımız Berna Gözbaşı'na bu zor görevde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tokgöz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Son olarak taraftarımıza, yönetim kurulunun aldığı kararların arkasında dimdik durması gerektiği, atılan temellerin yeni oluşumun uzun süreli olması yönünde planlandığı ve bu süreçte en çok ihtiyacımızın sabır olduğunu üzerine basarak hatırlatmak isterim. Çok zor denklemleri olan bu güzel camiada yerelden ulusala yayılmasını temenni ettiğim birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek olması dileğiyle yaşasın Kayserispor."

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