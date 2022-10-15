İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2022 Cumartesi / 20 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Nurettin Korkmaz en az 6 ay yok
Spor

Kayserispor'da Nurettin Korkmaz en az 6 ay yok

Kayserispor'da geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Kayserispor'da Nurettin Korkmaz en az 6 ay yok
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın çekilen MR sonrası sağ ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 20 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nurettin Korkmaz sağ diz ön çapraz bağ ve dış menüsküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut osgood schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.