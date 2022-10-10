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Spor

Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın çapraz bağları koptu

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

IHA10 Ekim 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın çapraz bağları koptu
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Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Ümraniyespor maçı öncesi sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın MR'ı çekildi. İlk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz, sezonu kapattı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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