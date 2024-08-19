Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Kayserispor'un geçen cumartesi günü Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Kayserispor Başkan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurul kararı alacağını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneği'nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül tarihinde saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda yeterli sayının bulunmaması halinde 2'nci toplantı 15 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan edilir" ifadesine yer verildi.