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Spor

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Süper Lig ekibi Kayserispor, 8 Eylül'de olağanüstü genel kurul yapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde genel kurulun 15 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

DHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
Kayserispor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
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Kayserispor'un geçen cumartesi günü Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Kayserispor Başkan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurul kararı alacağını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneği'nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül tarihinde saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda yeterli sayının bulunmaması halinde 2'nci toplantı 15 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan edilir" ifadesine yer verildi.

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