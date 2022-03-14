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Spor

Kayserispor'da Onur Bulut asistlerinne devam ediyor

Kayserispor'un sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, bu sezon 8. asistini yaptı.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:50
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Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut, dün oynanan Konyaspor maçında başarılı bir performans sergiledi. Savunmadaki mücadelesinin yanı sıra hücumda etkili performansı dikkat çeken Onur Bulut bu sezon atılan 8 gole direk katkı sağladı. Ligde geride kalan 29. hafta sonunda 28 maçta forma giyen Onur Bulut 8 asist, 1 gollük performans ortaya koydu. Ligin 29. haftasında oynanan Konyaspor maçında alınan 3-2'lık mağlubiyette Mario Gavranovic'in attığı golün asistini yapan Onur Bulut, takımın en çok asist yapan ismi konumunda.

Onur Bulut, ligde oynanan Trabzonspor (3), Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Altay ve Konyaspor maçlarında asist yapmıştı.

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