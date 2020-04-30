Kayserispor'da Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetmedi

30 Nisan 2020 Perşembe 20:09 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:09

Hes Kablo Kayserispor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kamerunlu kanat oyuncusu Paul Georges Ntep ile bağlarını koparamadı. Devre arasında kendisine kulüp bulması istenen ve sözleşmesini feshetmesi beklenen 27 yaşındaki Ntep, sarı kırmızılı kulübün isteğini yerine getirmedi.

Kulüpten alacaklarını isteyen ve bundan ötürü de 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan siyahi futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile ligde 5 maçta 138 dakika, kupada ise 1 maçta 110 dakika forma giydi.