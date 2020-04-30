İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9917
  • EURO
    7,6528
  • ALTIN
    378.584
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetmedi
Spor

Kayserispor'da Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetmedi

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 20:09 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:09
ABONE OL

Hes Kablo Kayserispor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kamerunlu kanat oyuncusu Paul Georges Ntep ile bağlarını koparamadı. Devre arasında kendisine kulüp bulması istenen ve sözleşmesini feshetmesi beklenen 27 yaşındaki Ntep, sarı kırmızılı kulübün isteğini yerine getirmedi.

Kulüpten alacaklarını isteyen ve bundan ötürü de 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan siyahi futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile ligde 5 maçta 138 dakika, kupada ise 1 maçta 110 dakika forma giydi.

Tehlikeli manevra! F-16 Rus uçağının önüne böyle kırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.