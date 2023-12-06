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Spor

Kayserispor'da Recep Uçar etkisi!

2023-2024 sezonunun ilk yarı tamamlanmadan Süper Lig ekiplerin üçte ikisi teknik direktör değişikliğine gitti. Bunlardan Kayserispor'un başına geçen Recep Uçar takımının başında 2 puan ortalaması tutturdu.

TRT Spor6 Aralık 2023 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Kayserispor'da Recep Uçar etkisi!
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Trendyol Süper Lig'de 14 hafta sonunda 13 kulüp teknik direktörünü değiştirdi. Son olarak sahasında Yılport Samsunspor'a 3-2 yenilen Yukatel Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor ve Atakaş Hatayspor dışındaki tüm takımlar teknik adam değişikliğine gitti.

Henüz sezonun ilk yarısı tamamlanmadan Süper Lig ekiplerinin üçte ikisinin antrenörünü değiştirmesi dikkati çekti.

Sonradan göreve gelen ve en az dört maça çıkan çalıştırıcılar arasında en başarılısı, Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar oldu.

48 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılı kulüpte 10 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Recep Uçar, 2 puan ortalamayla bu kategoride tüm meslektaşlarını geride bıraktı.

Başarılı antrenör 6 puanla 10'uncu sırada aldığı İç Anadolu ekibini, 26 puanla dördüncü sıraya taşıdı.

Recep Uçar'ı 1, 8 puan ortalamasıyla Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takip etti.

MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Marius Smudica, Siltaş Yapı Pendikspor'da Ivo Vieria ve Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz ise, 1 virgül 5 ortalama tutturdu.

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