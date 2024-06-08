Kayserispor'da sezonluk biletler satışa çıktı

1 sezon boyunca geçerli olacak bilet fiyatları da belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; güney kuzey tribün biletleri 150 TL'den, doğu üst tribün bileti 400 TL'den, Batı Balkon tribün bileti ise 750 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında geçerli olmayacak.

Sezon boyunca sabit uygulanacak 5 farklı tribün bilet fiyatları şu şekilde:

Güney - Kuzey tribün bileti (tüm bloklar) : 150 TL

Doğu Üst tribün bileti (tüm bloklar): 400 TL

Doğu Alt tribün bileti (tüm bloklar): 500 TL

Batı Alt tribün bileti (tüm bloklar): 600 TL

Batı Balkon tribün bileti (tüm bloklar): 750 TL