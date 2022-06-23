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Spor

Kayserispor'da şirketleşme çalışmaları tamamlandı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün artık Anonim Şirket hüviyetine büründüğünü söyledi.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
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Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor da, Anonim Şirket oldu. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, 1 Haziran itibariyle şirketleşme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Yeni spor yasasıyla şirketleşmek zorunlu hale gelmişti. Biz de genel kurulda şirket olmak ile ilgili bütün yetkileri almıştık. 1 Haziran'dan itibaren Kayserispor derneği bütün faaliyetlerini, Kayseri Futbol Anonim Şirketi'ne devretmiş durumda. Tamamen artık bir şirket statüsüne geçmiş bulunmaktayız. Artık ticari faaliyette de bulunabileceğiz. Belki ek kaynak oluşturabilir" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, kulübe ekonomik katkı sağlamak adına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşme yaparak adım atmak istediklerini de ifade etti.

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