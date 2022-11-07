Kayserispor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü Sivas Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
KAYSERİSPOR'UN KARNESİ
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 14 resmi maça çıkan Kayserispor, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.