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Spor

Kayserispor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda evinde Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 19:48 - Güncelleme:
Kayserispor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
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Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü Sivas Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

KAYSERİSPOR'UN KARNESİ

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 14 resmi maça çıkan Kayserispor, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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