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Spor

Kayserispor'da Süper Lig hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:25
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Lige verilen milli maç arasında 3 gün izin yapan ve daha sonra kulüp tesisinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. Sabah idmanında fitness salonunda güçlendirme yapan Kayseri ekibi akşam idmanında düz koşu, kondisyon, pas-şut çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takım kampında sakatlanan İsviçreli futbolcu Mario Gavranoviç salonda çalışırken, Hosseini, Uzodimma ve Mensah takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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