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Spor

Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir futbolcunun koronavirüs pozitif çıktığını açıkladı.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 22:07 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 22:07
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Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec’in koronavirüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. 

Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son koronavirüs testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

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