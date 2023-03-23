Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıktı ve bunlardan 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 38 puanla 7. sırada yer aldı.