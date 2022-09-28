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Spor

Kayserispor'da, Trabzonspor mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 8.haftada karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA28 Eylül 2022 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
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Kayserispor, ligin 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 8'inci haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam antrenman, çift kale maç ile sürdü.

Futbolcuların antrenmanda moralli ve enerjik olduğu gözlemlendi.

Maç öncesi ev sahibi Kayserispor'un 12 puanı bulunurken. konuk ekip Trabzonspor'un 13 puanı bulunuyor.

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